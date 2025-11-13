Gemma Galgani, dopo aver animato la prima parte della stagione del trono over di Uomini e Donne, è finita un po' in ombra dopo l'addio a Mario Lenti.

Gemma Galgani è la veterana del trono over di Uomini e Donne. La dama si è messa in gioco partecipando al programma per trovare il principe azzurro sin dalla prima stagione vivendo anche delle storie importanti. Tra le relazioni che, però, hanno lasciato il segno spicca quella con Giorgio Manetti che ha appassionato per tanto tempo il pubblico fino alla scelta del cavaliere di non tornare più in trasmissione. Gemma, infatti, ha sempre continuato a partecipare al programma e, nel corso delle varie stagioni, ha avuto diverse frequentazioni. Alcune le hanno fatto battere davvero il cuore ma nessuna ha avuto il lieto fine che la dama di Torino sperava di avere.

Giada Rizzi e Marcello Messina sono tornati insieme/ Gli ex Uomini e Donne svelano tutto

A settembre, Gemma è così tornata ancora una volta nel programma con tante aspettative e le prime puntate sembravano l’inizio di qualcosa di bello. Gemma, infatti, è uscita con due cavalieri arrivati in trasmissione solo per lei per poi concentrarsi sulla conoscenza con Mario Lenti ma anche con quest’ultimo è andata male.

Uomini e donne, Valentina Autiero attacca: "Si parla solo di Martina De Ioannon, Gianmarco e Ciro"/ Lo sfogo

Gemma Galgani, poco spazio a Uomini e Donne dopo Mario Lenti?

Durante la frequentazione con Mario Lenti, Gemma Galgani è stata al centro dello studio per quasi tutte le puntate confrontandosi con il cavaliere ma anche con le altre dame frequentate da Mario come Magda con cui, dopo i vari scontri, è arrivata la tregua. Dopo la fine della frequentazione con Mario, Gemma ha provato a frequentare altri cavalieri con cui, però, ha chiuso subito.

Nel corso delle ultime registrazioni, la dama non è stata al centro dello studio se non per uno scherzo organizzato da Maria De Filippi che le ha fatto credere che si fossero due giovani cavalieri arrivati nel programma per conoscerla per poi scoprire che si trattata di Pio e Amedeo come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. Gemma, dunque, resterà in panchina nelle prossime puntate o troverà un cavaliere con cui cominciare una nuova frequentazione?

Uomini e donne, Chiara Pompei rivela: “Volevo tornare sul trono”/ “Ho chiesto un’opportunità”