Gemma Galgani in vacanza con Claudio dopo Uomini e Donne?/ “Ecco come trascorrerò l’estate”

Gemma Galgani svela come trascorrerà la sua estate dopo Uomini e Donne

Una stagione di Uomini e Donne ricca di scontri e sorprese lascia spazio alla lunga pausa estiva. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà a settembre con nuove puntate, ma questo non spegne i riflettori sugli storici protagonisti. Tra questi Gemma Galgani, anche quest’anno al centro di numerose dinamiche, anche amorose. Tra le conoscenze che più hanno colpito la dama c’è quella con Claudio, ed è proprio a lui che Gemma pensa progettando la sua estate.

“Cosa farò questa estate? Nonostante sia ancora indecisa su dove andare, per questa estate ho comunque tre certezze: vorrei fare un viaggio culturale in qualche città con le mie sorelle; andrò a vedere all’Arena di Verona l’ Aida, l’opera che più si adatta a quella location poi mi ritaglierò sicuramente qualche giorno al mare.”, ha rivelato la dama alle pagine del magazine di Uomini e Donne.

Tra i sogni per questa estate c’è però anche quello di trascorrere del tempo con Claudio: “Volendo, trascorrerei un week-end estivo con Claudio ma per due giorni eviterei le capitali europee e gli proporrei le meravigliose Cinque Terre. Una destinazione che appagherebbe il suo lato sportivo con lunghe passeggiate e il mio romanticismo, camminando lungo la Via dell’Amore: un sentiero a picco sul mare!”

Gemma Galgani spera dunque in un’estate romantica, immaginando già quali potrebbero essere le mete migliori per momenti indimenticabili col cavaliere di Uomini e Donne. Lui risponderà all’appello della dama? Gli ultimi momenti che li hanno visti protagonisti in studio non sono stati certo idilliaci, ma come si dice: mai dire mai!

