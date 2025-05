Gemma Galgani sempre più star di Uomini e Donne

Gemma Galgani è indubbiamente la star di Uomini e Donne. Protagonista del trono over sin dalla prima stagione, Gemma ha vissuto tante storie d’amore all’interno della trasmissione lasciando il programma solo ai tempi del suo fidanzamento con Ennio. Sognatrice e romantica, Gemma ha incassato tante delusioni nel corso degli anni senza mai perdere la speranza di trovare il grande amore. Un amore che aveva trovato quando era molto giovane e che l’aveva portata anche a sposarsi. La dama di Torino, infatti, in passato, ha indossato l’abito nuziale ma, purtroppo, il matrimonio durò molto poco.

Gemma, però, ricorda sempre con affetto il suo matrimonio e, tra le tante foto presenti sul suo profilo Instagram, spunta proprio una sua foto con l’abito nuziale. Giovanissima e bellissima, Gemma si mostra come una sposa emozionata e con tanti sogni da realizzare.

Gemma Galgani e l’ex marito

Gemma Galgani si sposò appena ventenne con Francesco D’Acqui, figlio di un armatore torinese, proveniente da una famiglia benestante e di nobili origini. Il matrimonio, tuttavia, durò solo 180 giorni e, come ha confessato anni dopo la dama di Torino, tutto finì perché Gemma amava la propria indipendenza e conviveva difficilmente con l’idea di essere mantenuta dal marito.

“Io ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo” spiegò la dama. Dopo aver vissuto per un periodo a casa di Francesco, i due decisero di separarsi. Se l’ex marito si è poi risposato con un’altra donna costruendo una famiglia, Gemma non è stata così fortunata. Dal 2010, anno in in cui ha partecipato per la prima volta a Uomini e Donne, infatti, pur avendo provato tante volte a costruire una storia, non ha mai avuto un epilogo da favola.

