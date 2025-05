L’incidente hot di Gemma Galgani a Uomini e donne

Per Gemma Galgani, il finale di stagione non è positivissimo a causa della scelta di Arcangelo, il cavaliere con cui stava uscendo, di mettere fine alla loro frequentazione per potersi dedicare alla conoscenza di altre dame. Una decisione che ha spiazzato Gemma che pensava di aver trovato una persona con cui poter avere una frequentazione continua. Come se non bastasse, la dama storica del trono over è stata la protagonista di un incidente hot a causa del microfono.

Tutto è accaduto mentre era seduta al centro dello studio per un confronto con lo stesso Arcangelo e Marina, l’latra dama interessata al cavaliere. La struttura del microfono si stava staccando e quando Tina ha provato ad aiutarla, ha detto: “Non mi tirare su le mutande, se fai così si strappa la gonna“, le parole della dama.

Gemma Galgani e il due di picche di Marco a Uomini e Donne

superato l’incidente hot grazie all’intervento dell’assistente di studio, Gemma Galgani ha continuato a godersi la puntata e, durante la pausa ballo, si è intrattenuta davanti alla macchinette del caffè dove ha conosciuto Marco, un signore presente dall’inizio del programma e con cui, fino a quel momento, non aveva avuto modo di conoscere.

Dopo una breve chiacchierata, Gemma ha ammesso di trovare carino il cavaliere 52enne scatenando la reazione di Maria De Filippi che ha pensato ad un interesse della dama per Marco. Gemma, tuttavia, ha spiegato di trovarlo semplicemente carino mentre Marco, ringraziando Gemma, ha spiegato di essere interessato ad un altro target. Per la dama storica del trono over, dunque, anche l’attuale stagione di Uomini e Donne si conclude senza la presenza di un principe azzurro.

