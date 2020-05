Gemma Galgani incontra Cuore di Poeta/ Uomini e Donne: “marpione della sottoveste”

Pubblicità

Gemma Galgani è sempre più la protagonista di Uomini e Donne. La dama del trono over continua a cercare il suo principe azzurro e, dopo aver dato un volto al 26enne Sirius, nella puntata odierna del dating show di canale 5, Gemma incontrerà per la prima volta anche Cuore di Poeta. Maria De Filippi annuncerà la presenza del misterioso corteggiatore scatenando l’ironia di Tina Cipollari che lancerà così una frecciatina a Nicola Vivarelli. “Non essere geloso che già ti ho visto turbato!“, stuzzicherà Tina, ma Sirius non perderà la calma – “Non sono geloso: è giusto che lei conosca altre persone. Poi deciderà lei con chi continuare…”. L’atmosfera in studio diventerà poi bollente quando Maria De Filippi leggerà alcuni messaggi per spiegare agli opinionisti e al pubblico chi è Cuore di Poeta. “Era quello della pelliccia, della volpe linciata, della sottoveste”, diranno in coro poi Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Pubblicità

GEMMA GALGANI E CUORE DI POETA, INCONTRO A UOMINI E DONNE

Gemma Galgani e Cuore di Poeta, dopo aver chattato nel corso delle puntate del nuovo format di Uomini e Donne, s’incontreranno per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Durante la conoscenza in chat, è emerso che Cuore di Poeta è quasi coetaneo di Gemma. Proprio dalla sua mano sono arrivati i messaggi più bollenti. “Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti per una nottata d’amore”, è stato uno dei tanti messaggi ricevuti da Gemma che ha anche ricevuto un regalo “intimo” dal suo misterioso corteggiatore. In studio, così arriverà proprio Cuore di Poeta. Gemma accetterà di portare avanti la conoscenza con lui o deciderà di dedicarsi solo al 26enne Sirius che è pronto a sfidare il suo rivale più adulto?





© RIPRODUZIONE RISERVATA