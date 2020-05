Gemma Galgani incontra Cuore di poeta/ Uomini e Donne, Sirius geloso? Lei “sorpresa”

Pubblicità

Gemma Galgani ha incontrato anche Cuore di Poeta nelle scorse puntate di Uomini e Donne. Nell’appuntamento in onda oggi su Canale 5, la bionda dama avrà modo di approfondire in studio la conoscenza con l’uomo 63enne che, nel corso delle chiacchierate in chat, ha fatto apprezzamenti anche piccanti per la Galgani. Il primo incontro si è comunque rivelato molto gradito da parte della dama, che ha infatti dichiarato: “Sono piacevolmente sorpresa da questo incontro. Hai degli occhi bellissimi. Sei molto vicina all’immaginazione che avevo.” E ancora ha aggiunto: “Con te non è stato molto semplice. A volte sei stato molto biricchino. Con l’immaginazione e la fantasia ti sei spinto, ma come ti è venuta? Te l’ho ispirato?”

Cuore di poeta colpito da Gemma Galgani: Sirius geloso?

Cuore di poeta si è detto per nulla deluso dall’incontro e, anzi, ha trovato Gemma Galgani ancora più piacevole dal vivo. “Mi hai dato modo di immaginare perchè tu sei una donna sensuale, stupenda. Ti ho guardato e mi hai dato questa sensazione. Ora, in questo momento dalle mie labbra ti sto mandando un bellissimo bacio.” ha ammesso l’uomo. Oggi, a Uomini e Donne, i due avranno modo di scambiare un’altra chiacchierata. E chissà come reagirà Sirius, il corteggiatore 26enne di Gemma, già punzecchiato duramente da Tina Cipollari nelle precedenti puntate. Sarà geloso della Galgani?



