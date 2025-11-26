Gemma Galgani non smette di stupire e infiamma ancora Uomini e Donne baciando in studio Antonio.

Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima stagione, Gemma Galgani non smette di stupire. Passano gli anni ma non la voglia della dama di Torino di trovare l’amore e vivere quella favola che, nel corso delle varie stagioni,. hanno vissuto altri protagonisti del dating show di canale 5. La stagione in corso era cominciata con ottime premesse per Gemma che, sin dalle prime puntate, aveva conosciuto nuovi cavalieri giunti in trasmissione esclusivamente per lei. Tuttavia, Gemma ha poi preferito chiudere con i suoi pretendenti uscendo prevalentemente con Mario Lenti, attuale cavaliere del programma.

Con Mario, Gemma ha vissuto un sentimento forte e importante che l’ha portata anche a dichiararsi innamorata ma non corrisposta. Mario, infatti, ha più volte ribadito di vederla colo come amica e, dopo vari alti e bassi, i due hanno chiuso definitivamente con Gemma che si è tuffata in nuove frequentazioni.

Gemma Galgani: colpo di fulmine con il cavaliere Antonio a Uomini e Donne?

Dopo essere uscita con Luigi, un altro cavaliere arrivato in trasmissione solo per lei, Gemma Galgani ha scelto di frequentare Roberto, un signore del parterre che, pur avendo lasciato il numero anche a Magda, ha scelto di conoscere solo lei. Tuttavia, la frequentazione tra Roberto e Gemma è già finita come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Nella registrazione del 25 novembre 2025, Gemma Galgani ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Roberto continuando, invece, a conoscere Antonio. quest’ultimo è arrivato in trasmissione nel corso della registrazione del 24 novembre. Più giovane della dama, ha conquistato le attenzioni di Gemma che, nella registrazione del 25 novembre, lo ha anche baciato in studio. Sarà lui il principe azzurro che la dama sogna da tempo di incontrare o sarà una nuova delusione?