Gemma Galgani apre il cuore all’amore e, nella puntata di Uomini e Donne dell’1 ottobre 2025, torna al centro dello studio per raccontare i dettagli del nuovo appuntamento con Mario Lenti, uno dei nuovi cavalieri del trono over che è il papà dell’ex dama Claudia Lenti. Gemma è rimasta colpita da Mario con cui ha fatto una prima uscita non nascondendo il proprio entusiasmo. In studio, durante il primo confronto, Gemma ha spiegato di essersi trovata davvero bene con Mario il quale ha raccontato di rivedere nella dama alcune caratteristiche della moglie, venuta a mancare qualche tempo fa.

La dama di Torino, così, ha deciso di portare avanti la conoscenza con Mario con cui, nella puntata odierna, torna ad accomodarsi nello studio per raccontare cos’è successo durante il nuovo appuntamento ma riceve, poi, un’amara sorpresa.

Gemma Galgani e Mario: tra la dama e il cavaliere spunta anche Magda

La puntata di Uomini e Donne dell’1 ottobre 2025 si apre con il filmato dell’esterna tra Gemma e Mario. Al termine del filmato in cui i due parlano anche di Tina Cipollari che, secondo Gemma, sarebbe sempre pronta a puntare il dito contro di lei, la conduttrice manda in onda anche il filmato dell’appuntamento tra Mario e Magda. “Ti bacerei adesso” dice il cavaliere mentre in studio la dama di Torino non riesce a nascondere lo stupore ma anche la delusione per le immagini viste e le parole ascoltate.

Magda, da parte sua, resta sulla propria posizione e, consapevole di piacere a Mario, come sottolinea Tina, non si lascia andare a gesti e parole plateali. Gemma, così, decide poi di ballare con Pasquale, un altro signore che sta conoscendo.