Gemma Galgani esce con Mario nella nuova registrazione di Uomini e Donne, ma lui le preferisce Magda.

Gemma Galgani esce ancora con Mario e il suo atteggiamento è quella di donna sulla via dell’innamoramento. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulla registrazione del 2 settembre 2025, Gemma è uscita ancora con Mario e con lui si sta trovando davvero bene. In studio, la dama storica del trono over che, nonostante le varie delusioni non ha mai perso le speranze di trovare l’amore e ha iniziato la nuova stagione con molta fiducia. Dopo aver conosciuto, nel corso della prima puntate, due nuovi cavalieri, ha scelto di uscire con Mario che ad oggi, è quello che ha conquistato maggiormente la sua fiducia.

Flavio Ubirti troppo "moscio" a Uomini e Donne/ Una corteggiatrice attacca: il tronista reagisce così

Dopo l’appuntamento di ieri, nella registrazione di oggi, Gemma e Mario hanno raccontato di essere usciti ancora insieme. La dama appare entusiasta per l’arrivo di Mario in trasmissione, ma per lei, arriva un’amara notizia.

Mario preferisce Magda a Gemma Galgani: colpo di scena a Uomini e Donne

Se Gemma Galgani non nasconde il proprio entusiasmo per la conoscenza con Mario al punto da avere l’atteggiamento da “innamorata” come riferisce Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, il cavaliere non ha, almeno per il momento, intenzione di concedere l’esclusiva alla dama di Torino.

Gianni Sperti: "Ecco chi sono i miei preferiti a Uomini e Donne"/ "I nuovi troni? Spero siano interessanti"

Mario, infatti, sta uscendo anche con Magda, un’altra dama del parterre e anche con lei la conoscenza è iniziata nel migliore dei modi. Mario ha, infatti, prima fatto un aperitivo con Magda e poi è uscito a cena con Gemma. Tra le dame non sono mancati gli attacchi e le discussioni, ma alla fine, il cavaliere sceglie di ballare con Magda. Per Gemma, dunque, arriva la prima delusione della stagione.