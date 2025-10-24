Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne lancia una frecciatina a Gemma Galgani, ancora alla ricerca dell'amore.

Gemma Galgani aveva cominciato la stagione di Uomini e Donne con tante speranze di trovare l’uomo della sua vita e, l’arrivo nel parterre di Mario Lenti con cui ha poi cominciato una frequentazione sembrava l’occasione che la dama stava aspettando. Dopo qualche appuntamento, però, Mario ha cominciato a prendere le distanze da Gemma spiegando di non vederla come la donna della sua vita e di vedere in lei una semplice amica. Una batosta per la dama di Torino che ha provato a far cambiare idea a Mario accettando anche di uscire in amicizia fino a dichiarare, tra le lacrime, di essere realmente innamorata.

Tra le lacrime, Gemma si è lasciata andare parlando apertamente dei propri sentimenti, ma anche della delusione provata nello scoprire che Mario, in realtà, non è la persona adatta a lei. Oggi, tuttavia, la dama ha ritrovato il sorriso accanto al nuovo cavaliere Piero ma tra gli ex protagonisti del programma c’è chi non le crede.

Giovanni Siciliano contro Gemma Galgani: cosa ha detto l’ex Uomini e Donne

Tra i protagonisti della scorsa stagione di Uomini e Donne che hanno trovato l’amore ci sono Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani. I due hanno lasciato insieme il programma ed oggi stanno insieme da diverso tempo. Nel corso di un’intervista rilasciata alla Rivista Mio, Giovanni ha parlato anche delle coppie scoppiate come Morena e Francesco, Guido e Gloria spiegando che si aspettava tale epilogo ma anche di Gemma Galgani.

Giovanni, così, è sicuro che anche la stagione in corso non porterà l’amore a Gemma che “sta aspettando la pensione! Lei è la più falsa di tutti”. Anche Francesca è convinta che, anche stavolta, la dama di Torino non avrà il lieto fine che tanto desidera e aspetta.

