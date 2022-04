Gemma Galgani lascia Uomini e donne? / Ex flirt lancia la bomba: “Lei sta per uscire”

Uomini e donne, Gemma Galgani esce dallo studio? Le voci si fanno incessanti

Gemma Galgani è pronta a lasciare Uomini e donne? È l’interrogativo generale, dal momento che si fanno sempre più incessanti le voci che vedrebbero lo spazio tv dedicato all’ex storica del gabbiano, Giorgio Manetti, sempre più ridotto rispetto al passato.

Giacomo, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ "Voglio conoscere Gemma": Tina…

A segnalare il ridimensionamento drastico in termini di riduzione del tempo dello spazio tv a lei dedicato -nel programma condotto e prodotto da Maria De Filippi -sono in particolare gli utenti di Twitter, fedeli telespettatori del dating show sui sentimenti. Quest’ultimi fanno notare che il format di Maria De Filippi sia più dedito alle storie di altri protagonisti, tra cui Ida Platano, fedele amica di vecchia data di Gemma Galgani, e il cavaliere Riccardo Guarnieri, ex storico della prima. Ma non è tutto.

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione 23 aprile: Diego e Aneta vanno via

Come riprende il sito-web Blasing News, anche il cavaliere del parterre del trono over, Pierluigi Mercogliano, reduce dal suo ritiro da Uomini e donne, si è detto certo che il tempo di Gemma Galgani a Uomini e donne stia per scadere. Il cavaliere ha frequentato la dama veterana dello show per un breve periodo, per poi vedersi costretto a lasciare Uomini e donne per questioni legate al lavoro e in parte anche perché non si sentiva corrisposto da lei rispetto all’interesse nutrito per la dama.

Spunta una testimonianza sul possibile ritiro di Gemma Galgani da Uomini e donne

“So che sta uscendo con uno nuovo che si chiama Giacomo. Posso anticipare che lei uscirà dal programma con quest’uomo“, anticipa quindi il cavaliere ed ex flirt di Gemma Galgani sulla torinese. E non è tutto. L’uomo, poi, rimarca che sarebbe vicino per Gemma Galgani il momento dell’uscita di scena da Uomini e donne, così testualmente: “Per lei è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lei è forte e sensibile, ma sa essere anche cattiva. Sa tutto di tutti e si fatica a capire se è vera oppure una falsa vera”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 22 aprile: Gemma esce con Giacomo, Ida…

Staremo, quindi, a vedere se le indiscrezioni su Gemma Galgani si riveleranno veritiere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA