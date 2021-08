Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ La dama del trono over verso La talpa

Gemma Galgani lascerà Uomini e Donne per partecipare ad un reality Mediaset? Il dating show di canale 5 tornerà in onda con la nuova stagione a settembre. Tra le dame del trono over, tuttavia, potrebbe non esserci Gemma Galgani, grandissima protagonista del programma sin dalla prima stagione. Anno dopo anno, Gemma ha conquistato l’affetto del pubblico con le proprie vicende sentimentali, ma ora, potrebbe rinunciare al trono over per partecipare a La talpa, reality che tornerà in onda sulle reti Mediaset durante la prossima stagione televisiva. Secondo l’indiscrezione riportata, Gemma potrebbe essere tra le concorrenti del reality e lasciare così, dopo tantisismi anni, il parterre del trono over. Per ora, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non confermata.

Gemma Galgani, l'avvertimento a Floriana di Temptation Island/ "Non lasciare..."

Gemma Galgani via da Uomini e Donne? Isabella Ricci protagonista

In attesa di scoprire se l’indiscrezione in merito ad una sua partecipazione alla Talpa sia fondata, Gemma Galgani potrebbe comunque perdere un po’ di visibilità nella prossima stagione di Uomini e Donne. L’arrivo nel parterre di Isabella Ricci, infatti, ha cambiato le carte in tavola. La nuova dama ha letteralmente fatto breccia nel cuore del pubblico che gradirebbe vederla maggiormente al centro del programma di Maria De Filippi. Se, dunque, fino alla scorsa edizione, era Gemma ad aprire tutte le puntate e ad avere maggior spazio all’interno del programma, da settembre, toccherà ad Isabella il ruolo di dama principale del dating show? Lo scopriremo dal 13 settembre.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, ritorno di fiamma con Marco Firpo?/ "A Uomini e Donne..."Gemma Galgani bloccata in ascensore/ Richiesta d'aiuto ai fan di Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA