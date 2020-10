Gemma Galgani lascia Uomini e donne?/ La lite con Tina Cipollari è stata letale..

GEMMA GALGANI LASCIA UOMINI E DONNE?

Gemma Galgani lascia Uomini e donne? Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che la dama torinese non ha retto l’ennesima lite con Tina Cipollari e ha quindi deciso di andare via dal programma, almeno per il momento. Sono in pochi quelli che pensano che Gemma abbia lasciato definitivamente il programma dopo dieci anni di onorata carriera ma sicuramente è una delle poche volte, se non la prima, che la vedremo uscire in seguito ad una lite con la sua nemica Tina Cipollari. Ma cosa è successo di preciso? Ancora una volta la dama è arrivata in studio parlando della sua delusione per il comportamento di Biagio con il quale è uscito e si è trovata molto bene salvo poi scoprire che il cavaliere ha fatto la corte anche ad altre donne stupendole e corteggiandole allo stesso modo se non di più.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, ENNESIMA LITE A UOMINI E DONNE MA..

Secondo quanto rivelato dal Vicolodellenews, Gemma Galgani finisce in crisi accanendosi contro Biagio, reo di averla usata e maltrattata, ma poi anche contro Tina Cipollari al grido di “ti indenti di pesci”. A quel punto la vamp diventa ancora più violenta usando parole peggiori di quelle che usa di solito e la dama torinese sarebbe uscita dallo studio in lacrime salvo poi tornarci solo per rivelare di non reggere più questa pressione e che, quindi, non potrà più rimanere. Questo significa che lascerà per sempre il programma o solo che in quella puntata era arrivata al limite della sopportazione?



