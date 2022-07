Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ “Non amo in modo soffocante, ma sembra…”

Gemma Galgani: ritorno a Uomini e Donne a tempo determinato?

Gemma Galgani, nonostante i vari rumors su un addio a Uomini e donne, tornerà nel parterre del trono over per provare a cercare nuovamente l’amore. Il ritorno di Gemma, tuttavia, potrebbe essere a tempo determinato come riporta il settimanale Nuovo Tv. A settembre, Gemma sarà tra le dame della prossima stagione del programma di Maria De Filippi, ma solo fino a dicembre quando, secondo quanto fa sapere Nuovo Tv, dovrebbe partecipare al reality La Talpa.

Gemma Galgani, Maria De Filippi la "caccia" da Uomini e Donne/ Sarà protagonista a...

Gemma, presente nella trasmissione di Maria De Filippi dalla prima puntata della prima stagione di Uomini e donne, proverà così a provare a cercare nuovamente l’amore. Finora, tuttavia, non è stata molto fortunata. Dopo l’appassionante storia con Giorgio Manetti, la dama di Torino ha provato a ricominciare con altri uomini, ma con tutti non è riuscita a vivere la favola d’amore che sogna da sempre.

"Gemma Galgani di Uomini e Donne irriconoscibile su Instagram"/ La foto scatena le critiche ma c'è un errore

Gemma Galgani e il desiderio d’amore

Gemma non ha mai nascosto il suo desiderio d’amore. Tuttavia, spesso, le sue frequentazioni sono finite per scelte degli uomini che, spesso, si sono lamentati della sua gelosia e della sua presenza quasi “soffocante”. Gemma, però, ha sempre rifiutato tale etichetta sostenendo come siano gli uomini ad aver paura di lei. “Sembra che io faccia paura agli uomini nonostante abbia dimostrato più volte che il mio non è mai un amore soffocante…“, dice Gemma come si legge su Nuovo Tv.

La Galgani, tuttavia, non si arrende e, dopo la scorsa stagione in cui ha dovuto affrontare diverse delusioni, è pronta a rimettersi nuovamente in gioco e ad affrontare anche le opinioni di Tina Cipollari che, spesso, sono oggetto di accese discussioni in studio. Gemma, dunque, lascerà davvero il dating show di canale 5 a dicembre? Basteranno tre mesi per farle trovare l’amore? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

Gianni Sperti e Gemma Galgani: scontro social/ "C'era una mummia e ti ho pensato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA