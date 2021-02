Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ Tina Cipollari: “Le ho preparato la valigia…”

Simpatico siparietto nella puntata di Uomini e Donne di oggi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver trascorso dei momenti dietro le quinte con Maurizio, il cavaliere smascherato da Maria De Filippi, è stata stuzzicata dalla bionda opinionista. Rientrata in studio, Gemma Galgani ha spiegato di aver avuto una dura discussione con Maurizio da cui si sente totalmente presa in giro. “Non c’è stato nessun bacio, abbiamo discusso”, afferma Gemma tornando al proprio posto. Maurizio conferma e Maria De Filippi lo esorta a lasciare lo studio con la dama Maria per poter poi scegliere tra le due dame. Tina Cipollari coglie così al volo l’occasione per stuzzicare la dama di Torino in vista dell’addio di Maurizio Guerci.

LA VALIGIA DI TINA CIPOLLARI PER GEMMA GALGANI

Maurizio Guerci aveva annunciato, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, l’addio alla trasmissione. Tina Cipollari, così, la stuzzica. “Mi aspettavo che Gemma lasciasse la trasmissione insieme a Maurizio e le ho preparato la valigia”, afferma la bionda opinionista mostrando, poi, alle telecamere, una dentiera e una parrucca. Gemma Galgani non nasconde il proprio fastidio nei confronti dell’atteggiamento della bionda opinionista che, poi, ammette di essere stata spiazzata dalla presenza dell’altro Maurizio, il cavaliere smascherato da Maria De Filippi. Un siparietto, quello tra Tina e Gemma, ha ha divertito il pubblico e che ora aspetta la scelta di Maurizio che deciderà se continuare a conoscere la Galgani o Maria.



