Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?/ “Via dal programma per un noto reality”: ecco quale

Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne: ecco perché

Da sempre grande protagonista di Uomini e Donne, negli ultimi mesi Gemma Galgani ha visto il suo ruolo nel programma essere sempre più decentrato e meno di spicco. La Galgani non è più la grande protagonista del trono Over, come lo è stata negli ultimi anni, e ha anzi lasciato questo ‘scettro’ all’amica Ida Platano oltre che a Pinuccia, ormai costantemente al centro di liti con Tina Cipollari.

In questi anni Gemma ha sempre seguito il suo grande desiderio di trovare l’anima gemella, eppure la piega che sta prendendo il programma negli ultimi mesi pare stia portando la dama a valutare di lasciare la sua seduta per dedicarsi ad altro. Stando alle indiscrezioni lanciare da Comingsoon, Gemma potrebbe presto abbandonare Uomini e Donne per partecipare ad un altro programma televisivo.

Gemma Galgani, da Uomini e Donne a Celebrity Masterchef?

“Stando ai rumors, Gemma potrebbe lasciare il parterre per un noto reality su Sky Uno per dedicarsi ai fornelli. – fa sapere infatti la fonte, che aggiunge – Stiamo parlando di Celebrity Masterchef che ritornerà su Sky Uno nel mese di aprile. Il cooking show di Sky si sarebbe infatti interessato ad avere tra i partecipanti proprio la Galgani, da sempre molto appassionata di cucina.”

Gemma Galgani sarebbe dunque vicina al prendersi una pausa (forse definitiva) da Uomini e Donne per dedicarsi ad un altro progetto televisivo che la mostrerà al pubblico in una veste totalmente nuova. La Galgani ha più volte ammesso di avere una grande passione per i fornelli, cosa che potrà mettere in evidenza qualora partecipasse davvero a Celebrity Masterchef.

