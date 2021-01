Gemma Galgani lasciata da Maurizio Guerci a Uomini e Donne/ Spunta una donna…

Il momento fatidico per Gemma Galgani è arrivbato. La puntata di Uomini e Donne di oggi si aprirà con Gemma Galgani che, dopo il classico sfogo dietro le quinte, arriverà in studio dove riceverà un’amara sorpresa. La dama di Torino, dopo aver raccontato il Natale trascorso da sola, senza Maurizio Guerci che, secondo il parere di Tina Cipollari potrebbe avere un’amante, tornerà al centro dello studio dove avrò un confronto struggente con Maurizio che si concluderà con una decisione che ferirà Gemma che, nella loro storia, aveva creduto davvero. Come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, Gemma non ha trascorso delle festività serene. Ha sentito pochissimo Maurizio il quale le avrebbe anche chiuso il telefono in faccia dopo aver aperto la porta a qualcuno. Gemma, così, racconta di aver scoperto che quel qualcuno era una donna.

Gemma Galgani torna single: Maurizio Guerci chiude con lei

Gemma Galgani, nella nuova puntata di Uomini e Donne, racconta di aver scoperto che mentre era al telefono con lei, ha accolto in casa una donna. Maurizio spiega che si tratta di una sua vecchia amica che non sta attraversando un bel periodo. Parole a cui nessuno crede con Tina Cipollari sempre più convinta che Maurizio abbia preso in giro Gemma e che, realmente, abbia un’altra donna. Dopo varie discussioni anche con la dama di Torino e sul Capodanno che non hanno trascorso insieme, Maurizio che avrebbe voluto mettere un punto alla frequentazione molto prima, annuncia una clamorosa decisione chiudendo definitivamente con la Galgani che resta spiazzata da tale scelta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA