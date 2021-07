Gemma Galgani, l’avvertimento a Floriana di Temptation Island/ “Non lasciare…”

Gemma Galgani è una grande fan di Temptation Island 2021 e, al termine della quarta puntata, ha deciso di dare un consiglio a Floriana, la ventunenne siciliana che, dopo aver chiesto il falò di confronto al fidanzato Federico, ha deciso di lasciare da sola il villaggio e chiudere una storia importante. Nel corso dei giorni trascorsi all’interno del villaggio delle fidanzate, Floriana ha visto il fidanzato avvicinarsi sempre di più alla single Vincenza. Le parole che il fidanzato ha detto sulla loro storia hanno fatto esplodere Floriana che ha così chiesto due volte il falò. Dopo il primo rifiuto, Federico ha deciso di presentarsi al falò alla seconda richiesta. Durante il confronto ha provato a spiegare i suoi atteggiamenti trovando, però, dall’altra parte, un muro da abbattere. Floriana, pur essendo ancora innamorata, ha deciso di chiudere la storia. I dubbi della 21enne, però, non sono passati inosservati ai fans del programma e così Gemma ha deciso di darle un consiglio.

Gemma Galgani, i consigli d’amore a Floriana di Temptation Island 2021

Da anni protagonista del trono over di Uomini e Donne dove ha vissuto emozioni importanti ricevendo anche delle delusioni, Gemma Galgani, in vista della quinta puntata di Temptation Island 2021 nel corso della quale Federico chiederà un nuovo falò di confronto alla fidanzata Floriana, ha deciso di dare un consiglio a quest’ultima. La dama di Torino, attraverso una storia su Instagram, ha esortato Floriana a non tornare sui propri passi spinta dalla nostalgia e a chiudere definitivamente quel capitolo per concentrarsi sul futuro. “Non lasciarti ingannare dalla nostalgia. Di quello che poteva essere“, ha scritto Gemma su Instagram, “Non poteva essere nient’altro. Altrimenti lo sarebbe stato!“, ha aggiunto Gemma. Cosa farà Floriana? Accetterà il consiglio?

