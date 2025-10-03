Lite a Uomini e Donne tra Arcangelo e Gemma Galgani: volano scintille tra il cavaliere e la dama del trono over.

Scintille nello studio del trono over nel corso della puntata di Uomini e Donne del 3 ottobre 2025 durante la quale Mario Lenti è stato il protagonista di un confronto con tre dame. Il cavaliere sta uscendo con Gemma Galgani e Magda e ha accettato anche il numero di telefono di Marina. Quando Maria De Filippi ha invitato Marina ad accomodarsi accanto a Gemma e Magda. “Ancora?”, ha chiesto Gemma che ha lasciato implicitamente intendere di non voler rivivere la situazione vissuta nella scorsa stagione con Arcangelo.

Marina, però, ha subito invitato alla calma Gemma esortandola ad ascoltandola cos’è successo con Mario prima di esprimere la propria opinione. Nel vedere nuovamente Gemma e Marina al centro dello studio, Arcangelo è intervenuto pungendo ancora le dame.

Arcangelo contro Gemma Galgani e Marina a Uomini e Donne

“Ma non siete più amiche?”, è stata la domanda provocatoria di Arcangelo che ha scatenato l’immediata reazione di Gemma Galgani. “Ma stai zitto, ma cosa intervieni a fare? Il gallo parlante”, sbotta Gemma Galgani. “Vi odiavate e in 5 minuti siete diventate amiche”, ha ribattuto Arcangelo.

“E’ normale che sono diventate amiche, con uno come te è normale”, commenta Gianni Sperti. “Facile parlare di me anche perché se parli di te non ti ascolta nessuno”, punge il cavaliere del trono over. “Siete venute nel mio camerino come due sorelle, mano nella mano quando due minuti prima vi scannavate in studio”, dice ancora Arcangelo. “Parla di noi tre minuti perché altrimenti non lo fila nessuno”, conclude Gemma.