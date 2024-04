Gemma Galgani, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ “Cosa hai portato in questo programma?”

Aurora Tropea, lite con Gemma Galgani durante il confronto con Federico

Si apre nel segno di Aurora Tropea e Gemma Galgani la puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2024. La dama del trono over è al centro dello studio con Federico, un nuovo cavaliere del parterre che, sin dal suo arrivo, ha provato a conoscere Aurora. “Mi ha dimostrato interesse sin da subito” spiega la dama che, tuttavia, non ha accettato subito il numero di telefono. I due, inoltre, raccontano di essersi incontrati solo una volta ma di non aver ancora avuto un vero appuntamento. Un racconto, quello di Aurora, che scatena i sospetti di Gianni Sperti, ma anche delle altre dame del parterre, convinte che, in realtà, Aurora non sia realmente interessata a Federico.

La tropea si difende confermando di voler conoscere Federico ma le sue parole non convincono le altre dame, in particolare Cristina Tenuta e Gemma Galgani. Con quest’ultima, poi, scoppia la discussione in studio.

Gemma Galgani contro Aurora Tropea a Uomini e Donne

Secondo Cristina Tenuta e Gemma Galgani, Aurora Tropea non ha alcun interesse per Federico ma eviterebbe di dirlo per restare al centro dello studio. Cristina, in particolare, puntualizza di essere stata accusata da Aurora di comportarsi come l’opinionista del programma spiegando, però, di vedere in lei lo stesso atteggiamento. Lo scontro si infiamma con Gemma Galgani.

“Cosa hai portato in questo programma? Io almeno ho vissuto storie importanti“, sbotta Gemma mentre Gianni annuncia – “Hai sviato ancora il discorso per non rispondere alla domanda sul tuo interesse per Federico”. “Sei ridicolo“, replica Aurora che poi chiude la questione chiedendo a Maria De Filippi di poter ballare con Federico.











