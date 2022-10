Gemma Galgani, lite con Isabella Ricci a Uomini e Donne/ “I siti di incontri…”

Gemma Galgani, nessuna emozione per il matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Le immagini del matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, tornati nello studio di Uomini e donne per raccontare le emozioni vissute nel loro giorno più belo, hanno emozionato tutti tranne che Gemma Galgani. A notarlo è stata Tina Cipollari che ha lanciato una frecciatina alla dama di Torino. “Lei si commuove per tutti i matrimoni, fidanzamenti e scelte. Stranamente oggi non si è emozionata”, le parole della bionda opinionista. “Non siamo amiche io e Isabella. Sono tanto felice per loro, le auguro tanta felicità ma oltretutto devo dire una cosa mia personale”, la replica di Gemma Galgani.

“E’ un momento tanto bello, hanno avuto delle interviste, pensavo che Isabella si concentrasse sul matrimonio ed evitando di parlare di me e consigliandomi dei siti d’incontri a cui dovrei rivolgermi perchè la trasmissione non basta e quindi non sono così ipocrita da emozionarmi”, dice ancora Gemma.

“Dire che l’ultima mia possibilità è di andare ad un sito di incontri e davvero offensivo per una donna così elegante come te”, dice ancora Gemma Galgani. “Non ho mai detto che devi andare ad un sito d’incontri. Se tu stai dodici anni qui e non trovi, proverei un’altra donna”, replica Isabella Ricci.

“Senti questa è una festa. E’ successo anche l’altra volta che tu o Armando mette bocca. Non ho mai detto che devi andare ad un sito d’incontro, ma potrebbe essere un’idea”, sbotta la Ricci. “E’ vergognoso quello che stai dicendo da donna di classe quale sei. A me vieni a consigliare siti d’incontri, ma li conosci per caso? Non siamo amiche e non vedo perchè devi darmi consigli del genere”, conclude la Galgani.

