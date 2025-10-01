Lite a Uomini e Donne tra le dame Gemma Galgani e Magda: il cavaliere Mario Lenti scatena tutto.

Clima teso e gelosie nello studio di Uomini e Donne durante la puntata dell’1 ottobre 2025. Tutto comincia quando Maria De Filippi chiama la Gemma Galgani al centro dello studio per rivivere la cena condivisa con il cavaliere Mario Lenti. Al termine del filmato, Tina Cipollari esorta Gemma a prepararsi per la batosta che prenderà a breve ma la dama è sicura che, stavolta, tutto andrà bene. A sorpresa, però, Maria De Filippi chiama al centro dello studio anche Magda e Gemma non nasconde lo stupore. La dama saluta tutti e Tina lancia una frecciatina a Gemma ricambiando il saluto: “Sarai sempre la mia preferita”.

Gemma, così, assiste al momento in cui Mario raggiunge Magda in camerino per invitarla a fare un aperitivo e la dama guarda le immagini con il sorriso. L’atteggiamento di Magda, però, non piace a Gemma che, in studio, poi, dà vita ad una discussione.

Gemma Galgani e Magda: scintille a Uomini e Donne

“Smettila di fare la pagliaccia. Guardi le immagini e ridi come se ti stessi prendendo gioco di me”, sbotta Gemma Galgani mentre Magda ribatte spiegando di aver semplicemente rivisto il momento vissuto che l’ha fatta stare bene. Gemma, però, non è convinta e sottolinea che l’atteggiamento di Magda rappresenta una frecciatina nei suoi confronti.

“Non capisco questa gelosia”, commenta Tina Cipollari mentre Magda è convinta che la Galgani sia già innamorata. Dopo aver visto il filmato dell’aperitivo di Mario e Magda, Gianni Sperti e Tina Cipollari sottolineano che la differenza è tanta e che l’attrazione del cavaliere per Magda è evidente. “Tu non hai altri argomenti quando sei a cena con lui invece di parlare con me? Vacci piano perché sei una recita continua”, sbotta Gemma. “Forse sono io che devo venire a scuola da te visto che stai qua da anni”, replica Magda.

