Gemma Galgani e Marina rivali per Arcangelo a Uomini e Donne

Scontro di fuoco tra Gemma Galgani e Marina nello studio di Uomini e Donne del 19 maggio 2025. Tutto inizia con un filmato in cui Marina attacca Sabrina Zago mentre balla con Arcangelo. 2Sabrina pensasse alle sue corna visto che è uscita con tre uomini ed è stata presa in giro da tutti e tre”, dice la dama del trono over che, in studio, scatena la dura reazione dello studio. “Ecco la donna di classe. Tu sei la donna più inutile della stagione 2024/2025 di Uomini e Donne”, sbotta Tina Cipollari.

“Volevo dire a Marina che, da quello che ha detto adesso, capisco ancor di più che è finta ma è finto anche Arcangelo visto che non mi ha difeso. Lui ha riso e visto che mi ha lasciato il numero, avrei voluto vedere la sua reazione se l’avessi accettato”, dice invece Sabrina. “Ho sempre sostenuto che avevi due facce. Quella che volevi mostrare e quella che hai realmente“, aggiunge Gemma Galgani.

Gemma Galgani contro Marina a Uomini e Donne

Maria De Filippi, poi, chiede a Marina se fosse a conoscenza dell’uscita tra Arcangelo e Cinzia e la dama spiega di non sapere nulla per poi aggiungere: “Lui poteva uscire con chiunque perché non c’è nessuna esclusiva“. “Io ce l’ho la dignità e non sarai certo tu a togliermela. Quando nasciamo, abbiamo solo la dignità e quella non me la tocca nessuno”, sbotta Gemma rispondendo alle parole dette da Marina nel video. “Fai schifo con queste parole”, dice ancora la dama di Torino.

“Se hai una dignità usala”, risponde Marina. “Arcangelo è veramente una persona stupenda, notevole nel suo modo di essere verso il prossimo, i suoi messaggi accarezzano il cuore ed io sono qua ancora a chiedermi perché me li manda”, dice Gemma punzecchiando Arcangelo. “Me li hai mandati per educazione?”, chiede ancora la dama. “Volevo farti un saluto e te li ho mandati. Puoi anche non rispondere”, si difende Arcangelo. “Io ti ho risposto con entusiasmo, ma i tuoi messaggi sono finti”, conclude Gemma che poi mette un punto alla situazione.

