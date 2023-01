Gemma Galgani, lite con Paola a Uomini e Donne/ “Paperella, sei perfida e malvagia”

Gemma Galgani, confronto con Alessandro a Uomini e Donne

Maria De Filippi, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 19 gennaio, manda in onda un filmato con Gemma Galgani e Alessandro protagonisti di una conversazione avvenuta al termine della scorsa puntata. “Io sono convinta di quello che faccio, di quello che voglio e di quello che provo”, dice Gemma ad Alessandro che poi le spiega di avere altri appuntamenti. Al centro dello studio, poi, Gemma e Alessandro si confrontano.

Gemma Galgani compie gli anni/ Il gesto di Ida Platano

“Vorrei alleggerirti della responsabilità della nostra conoscenza. Mi auguro di poter continuare a conoscerti. Ho avuto anche delle conoscenze pregresse in cui ho vissuto la passionalità e non vedo perchè devo tirarmi indietro con te. E’ mia responsabilità perchè sono io che ti ho lasciato il numero. Non crearti problemi perchè la cosa più importante è quella che provo nei tuoi confronti”, dice Gemma.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lacrime in studio? Tutta colpa di Alessandro

Alessandro chiude con Gemma Galgani a Uomini e Donne

“Per me, quella di conoscere una persona più grande, è un’esperienza nuova. Mi trovo bene con te, ma mi manca il secondo passaggio che è fondamentale quando si conoscere una persona ovvero l’affinità”, risponde Alessandro. Al centro dello studio c’è anche Cristina a cui Roberta Di Padua consiglia di puntare su giovani della sua età. Armando Incarnato dà ragione a Roberta e poi si scaglia contro Alessandro: “Sta usando Gemma”, dice il cavaliere napoletano.

“Parlando dell’età, si aumenta il suo disagio nei miei confronti”, sbotta Gemma che poi discute con Paola. “Sei entrata qua e invece di pensare ad Alessandro hai denigrato me. Paperella, questa sei. Fatti conoscere per quella che sei che sei falsa da morire. Sei perfida e malvagia”, conclude ancora Gemma che poi accetta la decisione di Alessandro di avere un semplice rapporto d’amicizia.

Uomini e donne, Gemma Galgani: é triangolo con Alessandro/ La "terza incomoda" piange













© RIPRODUZIONE RISERVATA