GEMMA GALGANI, LITE CON TINA CIPOLLARI A UOMINI E DONNE/ La sedia sparisce e…

Dopo aver discusso con Stefano, Gemma Galgani, durante un momento ballerino, decide di vendicarsi di Tina Cipollari che continua ad andarle contro. La dama di Torino, approfittando dell’assenza di Tina in studio, porta dietro le quinte la sedia dell’opinionista la quale, quando rientra, s’infuria e punta il dito contro la Galgani. “Vai a riprendere immediatamente la sedia e chiedi scusa”, sbotta Tina. “Ho portato la sedia a prendere una boccata d’aria”, ribatte Gemma. “Cafona, maleducata, ma come cadi in basso. Hai tutta questa cattiveria perchè vieni respinta da tutti gli uomini. Sei una donna destinata alla solitudine eterna”, ribatte la bionda opinionista. “Tu sei una grande cafona. Sei diventata la caricatura di te stessa”, si difende la dama di Torino. Maria De Filippi chiede a Gianni Sperti di andare a riprendere la sedia, ma Tina si oppone. Ida Platano, però, prende l’iniziativa e va a recuperare la sedia al posto dell’amica (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gemma Galgani, lite con Stefano a Uomini e donne

Lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Stefano, il cavaliere con cui la dama del trono over ha avuto una frequentazione. Mentre è al centro dello studio per raccontare i dettagli della frequentazione con Giuliana. La dama racconta di un bacio arrivato al termine di una serata trascorsa insieme spiegando, però, di non aver provato un trasporto fisico tale da convincerla a portare avanti la frequentazione. Durante il confronto tra Stefano e Giuliana, interviene Gemma. La dama racconta di aver ricevuto quasi una gomitata dal cavaliere nel corso della scorsa puntata.

Tutto sarebbe accaduto durante un momento ballerino. Nel tentativo di raggiungere Tina Cipollari, Stefano non si sarebbe accorto della presenza di Gemma che ha rischiato di colpire con il gomito. “C’era Tina che ballava e mi sono avvicinato per parlare con lei e ti ho leggermente sfiorata”, ha spiegato Stefano.

Gemma Galgani contro Stefano a Uomini e Donne

Stefano nega di aver dato una gomitata a Gemma Galgani, ma quest’ultima puntualizza: “Per ballare con Tina stava per darmi una gomitata”. “Non me ne sono accorto”, risponde il cavaliere. “Ti ho trattata da regina e un minimo di rispetto dovresti darmelo. Tu non mi rispetti”, ribadisce il cavaliere.

“Avevamo deciso di restare amici”, aggiunge ancora Stefano. “L’amicizia l’hai strappata tu con il tuo comportamento. Ho accettato le tue scuse, ma l’amicizia è un’altra cosa“, si difende Gemma. Tina Cipollari difende il cavaliere: “Dò ragione a Stefano perchè lei ha sempre avuto quest’atteggiamento nei suoi confronti dalla prima volta che l’ha visto”, ha concluso la bionda opinionista.



