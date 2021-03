GEMMA GALGANI, LITE CON TINA A UOMINI E DONNE/ “Sei stata l’amante di…”

Maria De Filippi ha messo un punto alla storia su Walter Chiari dando ragione a Gemma Galgani che non ha mai dichiarato di aver avuto una storia con Walter Chiari parlando di una “simpatia” come si legge nell’intervista pubblicata qualche anno fa dal settimanale Di Più. La verità delude Tina che, tuttavia, punta il dito ancora contro Gemma. “Ho conosciuto per lavoro Walter Chiari e sono riuscita a fargli portare a termine gli spettacoli. Tutti sapevano che era solito saltarli ed io, professionalmente, sono riuscita a fargli fare gli spettacoli”, ribadisce Gemma. “Come ci sei riuscita?”, chiede Tina che poi aggiunge – “sei stata anche l’amante del direttore del teatro”. Argomento che viene chiuso immediatamente da Maria De Filippi che sposta nuovamente l’attenzione sul rapporto tra Gemma e Domenico (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI E DOMENICO

Nuova lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Dopo lo scontro per il rapporto tra la dama di Torino e Walter Chiari,la bionda opinionista punta il dito nuovamente contro Gemma, ma anche contro Domenico, il cavaliere con cui ha cominciato ad uscire dopo la decisione di Maurizio Giaroni di lasciare il programma. Non credendo all’interesse di Gemma per Domenico, Tina ha deciso di seguire la cena che la dama e il cavaliere si sono concessi. Dopo aver ascoltato i loro discorsi e aver visto l’atteggiamento di Gemma, Tina Cipollari, in studio, emette la sua sentenza. “sta palesemente prendendo in giro Domenico. Il suo atteggiamento era da presa in giro”, sbotta Tina che poi si rivolge direttamente a Domenico – “Lei vuole uomini giovani. In te vede uno che le racconta dello sbarco in Normandia. Sei noioso, se vuoi conquistare una donna devi cambiare per annoieresti chiunque”.

TINA CIPOLLARI E GEMMA GALGANI, DURISSIMO SCONTRO A UOMINI E DONNE

Tina Cipollari non tollera più l’atteggiamento di Gemma Galgani. Dopo essersi scontrate dietro le quinte durante la cena che Gemma si è concessa con Domenico, la bionda opinionista e la dama di Torino tornano a scontrarsi anche in studio. “Sei falsa, bugiarda e piena di cattiveria”, sono state le parole che Gemma ha rivolto “Sei stata maleducata e irrispettosa nei confronti del signor Domenico”, sbotta Gianni Sperti che condanna l’atteggiamento con cui la dama ha affrontato la cena con Domenico. Gemma chiude poi l’argomento Domenico per tornare sull’intervista rilasciata anni fa in cui Gemma parlò di Walter Chiari. Dopo aver riletto le paroe di Gemma, Maria De Filippi dà ragione a Gemma che aveva dichiarato di aver “avuto una simpatia per Walter Chiari”.

