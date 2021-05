Gemma Galgani, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Mi emoziono e piango”

La stagione di Uomini e Donne non poteva che non concludersi con una nuova lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sin da settembre, tutte le puntate del programma di Maria De Filippi, sono state animate da accesi scontri tra la bionda opinionista e la dama di Torino. Nell’ultima puntata della stagione, dopo il momento dedicato a Stefania Montù e Alessandro Bizziato invitati per raccontare come procede il loro amore nato nel programma nove mesi fa, Tina e Gemma si punzecchiano dando vita all’ultimo diverbio della stagione. Nell’ascoltare le parole d’amore che Stefania dedica ad Alessandro, Gemma non trattiene l’emozione. Gli occhi lucidi di Gemma non passano inosservati a Tina che rivolge una domanda facendo infuriare la Galgani. “Ma perchè piangi nell’ascoltare la storia di una coppia che tra le altre cose non ha dovuto affrontare problemi per stare insieme?”. La reazione di Gemma non si è fatta attendere.

Gemma Galgani replica a Tina Cipollari

Gemma Galgani difende le proprie emozioni e di fronte alla puntualizzazione di Tina Cipollari, spiega perchè piange di fronte al racconto d’amore delle coppie che si sono formate all’interno del programma. “Mi emoziono e piango perchè parlano di sentimenti e continuerò ad emozionarmi e a piangere“, dice Gemma. “Potrei capire se si trattasse di un figlio, ma alla fine si tratta comunque di due persone estranee“, commenta Tina. “Sono due persone che conosco, ho visto nascere tutti gli amori delle coppie che si sono formate in questo studio“, ribatte Gemma che ribadisce di non aver alcuna intenzione di cambiare.

