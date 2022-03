Gemma Galgani, massaggiatrice a Uomini e Donne/ Mosse sensuali con Franco: Tina…

Lo studio di Uomini e Donne è stato trasformato in un centro massaggi per permettere a Gemma Galgani di trasformarsi in massaggiatrice. Tutto è accaduto dopo un momento ballerino nel corso della puntata del 10 marzo. Dopo aver ballato con Franco, Gemma torna ad accomodarsi tra le dame. Tina Cipollari coglie al volo l’occasione per stuzzicare sia la dama di Torino che il professore. Essendo entrambi single, Tina propone una conoscenza. La Galgani ricorda di aver già mostrato in passato un interesse nei suoi confronti.

Gemma Galgani vs Giorgio Manetti "Fa vittima"/ Uomini e Donne "Mi ha ridicolizzata"

Franco, però, ricorda di non ricambiare l’interesse mentre la bionda opinionista sponsorizza Gemma che ribadisce di essere pronta a conoscerlo. “Guarda che poi ti propone un massaggio”, dicono gli opinionisti. “Il massaggio posso farglielo anch’io”, replica la dama di Torino. Su richiesta di Tina, così, Maria De Filippi accetta di far entrare un lettino per massaggi.

GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ La frecciatina di Tina: "Sembra più giovane con..."

Gemma Galgani seduce Franco con un massaggio? La risposta del cavaliere

Maria De Filippi consente a Gemma Galgani di massaggiare Franco invitando, però, quest’ultimo a non togliere il maglione. Gemma, così, comincia a massaggiare la schiena del cavaliere nonostante il maglione. I movimenti, nonostante i vestiti, sono comunque sensuali e la musica ha reso l’atmosfera ancora più suggestiva.

“Franco hai cambiato idea? Accetti il numero di Gemma?“, chiede Maria. Il cavaliere, però, ribadisce di non essere interessato a Gemma la quale, delusa, commenta: “Forse non gli è piaciuto il massaggio”. “Ci hai provato”, conclude Maria De Filippi mentre Tina ironizza sull’accaduto.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ "Ho mostrato tutto di me". Tina sbotta: "Ridicola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA