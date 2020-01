Gemma Galgani/ Maurizio Costanzo: “Le sue lacrime fanno audience” (Uomini e Donne)

Che la si ami oppure no, Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono Over di Uomini e Donne. Sono in tanti ad amarla così come a criticarla per le sue continue lacrime e per le disavventure con i cavalieri che si presentano in studio. Dalla sua parte però, sempre pronto a difendere la sua figura a Uomini e Donne c’è lui: Maurizio Costanzo. Già in passato il marito di Maria De Filippi si è espresso positivamente per la dama attraverso la sua rubrica sul settimanale Nuovo. È ancora tra queste pagine che torna a difenderla dagli attacchi del pubblico: “Le lacrime di Gemma fanno audience. – spiega – La Dama ormai è un volto del programma di Canale 5 da diversi anni, questo vuol dire che il suo personaggio piace. Certo, sarebbe bello vederla sorridere più spesso.”, ha scritto il conduttore e giornalista.

Maurizio Costanzo torna a difendere Gemma Galgani di Uomini e Donne

Maurizio Costanzo torna dunque a difendere Gemma Galgani, sottolineando al pubblico quanto la sua figura sia in effetti importante a Uomini e Donne. Solo qualche tempo fa il conduttore si era espresso su di lei con queste parole: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. Certo, non può piacere a tutti ed è anche probabile che vederla continuamente in televisione possa aver stufato qualche telespettatore. Ma i più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite, apprezzate e criticate”.

