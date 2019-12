Gemma Galgani/ Natale senza Juan Luis: “Niente di peggio di…” (Uomini e Donne)

Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Gemma Galgani ha raccontato le sue tradizioni natalizie. La dama del trono Over però lancia anche quella che sembra essere frecciatina a Juan Luis Ciano, confermando che nessun in contro c’è stato tra loro in queste feste. “Non so resistere, né rinunciare, alla magia del Natale.” racconta la Galgani, che poi parla d’amore “Quando si è innamorati, ovviamente, si desidera trascorrere le feste accanto alla persona amata!” È a questo punto che Gemma sembra lanciare la stoccata a Juan Luis: “Non c’è niente di peggio di sentirsi soli a Natale, soprattutto quando qualcuno c’è nella propria vita.”

Gemma Galgani, frecciatina a Juan Luis: “Ho sempre pensato che…”

La dama di Uomini e Donne sottolinea che il Natale da sempre è per lei una festa speciale, di sentimenti: “Ho sempre pensato alle feste natalizie come ad una possibilità di vivere insieme un po’ anche il proprio passato, di raccontarsi, di condividere le sensazioni e i profumi.” Così conclude: “Vorrei condividere tutto questo con qualcuno, anche le consuetudini più banali, per me molto romantiche, come scegliere insieme gli addobbi per la casa, la ghirlanda da mettere sulla porta, i regali per i familiari e gli amici.”

