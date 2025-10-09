Gemma Galgani fortemente criticata sul web dopo un commento fatto su Mario Lenti a Uomini e donne.

Mario Lenti è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e donne e tra le dame con cui è uscito più volte c’è Gemma Galgani con cui, però, la frequentazione è finita nel corso della puntata trasmessa il 7 ottobre 2025. Gemma, infatti, vedendo Mario impegnato in più situazioni e con un’attrazione maggiore nei confronti di Magda, ha deciso di fare un passo indietro spiegando di aver cambiato idea e di non essere più interessata al cavaliere. Gemma, però, non si è limitata a dichiarare di non voler più uscire con Mario ma ha fatto un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori che hanno fortemente criticato la dama di Torino.

“Ti sei montato la testa…Sei venuto qua che sembrava avessi un’anguria in pancia…Ma veramente…Quando sei sceso sembravi essere Don Chisciotte…Ci avevi un’anguria…Ma non ho capito…”, ha detto Gemma le cui parole accompagnate dal gesto che mima la pancia hanno scatenato la polemica sul web.

Dure critiche nei confronti di Gemma Galgani a Uomini e Donne

L’atteggiamento di Gemma Galgani non è affatto piaciuto al pubblico di Uomini e Donne che, sul web, si è scagliato contro la dama di Torino a cui Mario Lenti ha replicato così: “Menomale che non ti piaccio…Anche a me non piaci…Ti ho visto bene di profilo e qualche dubbio mi è venuto…Ho anche pensato come avrei potuto sistemare questa cosa in un momento di intimità…”.

Le parole e l’atteggiamento di Gemma sono stati criticati non solo dal web ma anche da Lorenzo Pugnaloni che, facendo riferimento alla situazione vissuta a Uomini e Donne, ha scritto: “Quanto è stato brutto e inappropriato questo gesto di Gemma su Mario sull’aspetto fisico? A parte inverse sarebbe venuto giù tutto lo studio…”. Poi ha aggiunto: “Spero almeno che gli abbia chiesto scusa in un secondo momento…Mah…”. Parole, quelle di Pugnaloni, condivise dalla maggior parte del web.