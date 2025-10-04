Nuova delusione in arrivo per Gemma Galgani a Uomini e Donne? L'avvertimento di Mario Lenti.

Gemma Galgani, esattamente da come accade sin dalla prima edizione del trono over, è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne. Con la sua eleganza e la sua fiducia nell’amore, la dama di Torino è tornata in trasmissione per provare a cercare il principe azzurro che, finora, non ha ancora incontrato. Pur essendo felice dell’arrivo in trasmissione di Pasquale e Antonio, arrivati esclusivamente per lei, Gemma si è lasciata totalmente andare con Mario Lenti, il padre dell’ex dama Claudia Lenti che ha deciso di partecipare alla trasmissione provando a mettersi in gioco dopo aver vissuto un amore lungo 50 anni accanto alla moglie venuta a mancare qualche tempo fa.

Per Gemma, l’incontro con Mario, è stato un colpo di filmine: la dama ha immediatamente espresso il proprio interesse lasciandosi andare a gesti e parole importanti al punto da essersi ingelosita dopo la scelta del cavaliere di uscire anche con Magda, un’altra dama del parterre. Tuttavia, per Gemma potrebbe arrivare presto un’altra delusione.

L’avvertimento di Mario Lenti a Gemma Galgani

Tra Mario Lenti e Magda, nel corso delle ultime esterne fatte insieme, ci sono stati diversi baci a stampo. Il cavaliere, come hanno sottolineato Tina Cipollari e Gianni Sperti, appare molto attratto da Magda che, invece, appare più frenata. Mario, tuttavia, è intenzionato a continuare la frequentazione sia con Gemma che con Magda anche se alla Galgani ha dato un avvertimento: “Si andrei avanti se lei vuole…Voglio essere sincero con te…Io a te devo frenare…”, riferendosi implicitamente all’atteggiamento di Gemma.

La dama di Torino, tuttavia, non ha affatto gradito tale uscita: “A me non devi frenare proprio niente eh…Calma…Ma non ho capito…Calmiamoci…” – le parole di Gemma che, a sua volta, ha ammesso di essere stata delusa da Mario che non ha neanche risposto ad un suo messaggio – “Nel momento in cui con un messaggio importante come quello che ti ho mandato neppure rispondi…Insomma…Non è che devi frenare eh…Ti ho mandato un messaggio e non mi hai proprio risposto…”.

