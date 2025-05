Gemma Galgani ci riprova con Arcangelo a Uomini e Donne

Gemma Galgani non si arrende e prova a conquistare definitivamente il cuore di Arcangelo, un cavaliere del parterre con cui sta uscendo da qualche settimana. Nelle scorse puntate di Uomini e donne, pur spiegando di stare bene con Gemma, Arcangelo aveva espresso il desiderio di poter conoscere altre dame. In particolare, il cavaliere era stato colpito dalla bellezza di Marina che, però, dopo un solo appuntamento, vedendo Arcangelo ancora indeciso tra lei e Gemma, ha fatto un passo indietro. Di fronte alla scelta di Marina di non uscire con Arcangelo, quest’ultimo era tornato a corteggiare Gemma spiegando di aver voglia di conoscerla ancora.

Gemma, nonostante le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti ad Arcangelo il quale, secondo gli opinionisti non proverebbe alcun interesse per la dama, ha accettato di portare avanti la conoscenza, ma nella nuova puntata, per Gemma, arriva un’altra delusione.

Tra Gemma Galgani e arcangelo spunta Sabrina

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 12 maggio 2025 si apre con Gemma Galgani e la nuova serata che ha trascorso con Arcangelo. Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama di Torino mandando in onda il filmato dell’esterna. Tra Gemma e Arcangelo ci sono stati dei baci ma il cavaliere non si sbilancia.

In studio, infatti, Tina Cipollari torna ad attaccarlo accusandolo di prendere in giro Gemma e di non essere affatto interessato a lei. Arcangelo spiega di avere i propri tempi e poi spiazza tutti svelando di avere un altro desiderio ovvero quello di conoscere Sabrina Zago, reduce dalla recente rottura con Guido che ha scelto di dedicarsi alla sola conoscenza con Gloria Nicoletti.