Gemma Galgani pronta a stupire tutti nella nuova registrazione di Uomini e Donne: cosa accadrà con Mario?

Diversamente dalle scorse volte, questa settimana, ci sarà una sola registrazione di Uomini e Donne e la data da segnare sul calendario è giovedì 11 settembre quando Flavio Ubirti, Cristiana Anania ma soprattutto tutti i protagonisti del trono over torneranno in studio per registrare le nuove puntate. Sin dalla prima registrazione della nuova stagione, protagonista al centro dello studio è stata sicuramente Gemma Galgani che, dopo essersi ricaricata durante l’estate, è tornata in trasmissione decisa a trovare l’uomo della sua vita. Per la dama di Torino sono immediatamente arrivati due pretendenti che la dama ha deciso di conoscere.

Tuttavia, è Mario ad aver conquistato le attenzioni di Gemma che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, ha sfoggiato in studio un atteggiamento da innamorata. Cosa accadrà, dunque, nella registrazione di domani?

Gemma Galgani e Mario: la conoscenza a Uomini e Donne continua?

Gemma Galgani, nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, non ha nascosto l’interesse per Mario che sembra aver fatto colpo sulla dama di Torino che, però, ha ricevuto già una piccola delusione perché ha scoperto che Mario non sta uscendo solo con lei ma anche con un’altra dama dal nome Magda. Nonostante tutto, Gemma sembra disposta a portare avanti la frequentazione, ma cosa accadrà nella registrazione di domani?

Sul web stanno circolando diverse ipotesi: da una parte c’è chi è pronto a scommettere sulla scelta di Gemma di concedere l’esclusiva a Mario e dall’altra c’è chi è convinto che il cavaliere chiudere la frequentazione con la Galgani per dedicarsi ad altre conoscenze. Per scoprire, tuttavia, ciò che accadrà non ci resta che aspettare le anticipazioni della nuova registrazione: quel che è certo è che, a distanza di anni dalla sua prima partecipazione, Gemma continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione dando vita a dinamiche sempre interessanti con le sue vicende sentimentali.

