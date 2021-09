Gemma Galgani, nuovo fidanzato?/ Video, la dama di Uomini e Donne in esterna con…

Gemma Galgani ha trovato un nuovo amore? Stando alla paparazzata che circola sul web in queste ore pare proprio di si. La dama di Uomini e Donne è stata paparazzata in compagnia di un nuovo cavaliere, in esterna per le strade di Roma. Non conosciamo però l’identità dell’uomo che la dama torinese tiene a braccetto: nelle immagini lui le tiene amorevolmente la mano mentre insieme passeggiano per le vie del centro.

Un incontro che appare piuttosto romantico e che trova una Gemma abbastanza entusiasta. È probabile che si tratti della loro prima esterna: al momento la Galgani non ha ricevuto corteggiatori realmente interessati dall’inizio di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Le cose potrebbero però essere cambiate.

Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? È presto per dirlo. Ciò che è certo è che la dama sta frequentando un nuovo cavaliere al quale sembra essere realmente interessata. Non mancheranno di certo le nuove critiche di Tina Cipollari a cui far fronte: la bionda opinionista è ormai la nota e acerrima rivale di Gemma e non c’è puntata in cui le due non si punzecchiano. La visione delle immagini dell’esterna tra Gemma e il misterioso cavaliere, intanto, incuriosiscono e non poco il web: che si tratti di un incontro che rimarrà unico o dell’inizio di un’importante conoscenza per la dama più celebre del programma? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni.

Amici che seguite #UominieDonne, lei è Gemma Galgani giusto? pic.twitter.com/HyiTQRi0ae — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) September 26, 2021

