Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio e puntare dritta al cuore dei nuovi cavalieri.

Anche Gemma Galgani come tanti altri personaggi si prepara per la nuova edizione di Uomini e Donne, e lo fa in grande stile presentandosi con un look freschissimo per essere pronta a fare conquiste. Dopo quindici anni nel programma di Maria De Filippi, la dama torinese non è ancora riuscita a trovare l’uomo della sua vita, nonostante tantissimi cavalieri si siano seduti di fronte a lei per corteggiarla. Chissà se questo sarà l’anno fortunato!

Delitto di Garlasco, Capra (consulente Poggi)/ "Da nuova indagine zero novità. Pigiama? Ecco cos'è successo"

Intanto ci godiamo il glow-up di Gemma Galgani che ha postato una foto sui social in collaborazione con un hair stylist pronta per il suo debutto su Canale 5. La dama si presenta con un biondo chiarissimo e tonalizzato sul freddo, anche se il taglio non è cambiato più di tanto. La rivediamo con la sua solita frangetta, ma questa volta con un capello leggermente più lungo, che come sappiamo ogni tanto raccoglie in un elegante chignon. Nel corso degli anni Gemma ha spesso cambiato look, ma senza stravolgere troppo il ciuffo davanti, suo marchio di fabbrica sin dal momento in cui è entrata nel dating show.

Tiziano Ferro concorrente Sanremo 2026? Carlo Conti lo vuole in gara per la prima volta/ L'indiscrezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vinci’s Concept Salon (@vincis_conceptsalon)

Gemma Galgani risponde ai fan: “Buone vacanze!“

“La nostra @gemma.galgani sempre splendente“, scrive il parrucchiere che ha seguito Gemma Galgani nel cambio look. Lei, sorridente nella foto, ha un look molto sobrio con un leggero rossetto color malva e una giacca pesca chiaro. Sotto al post un’ondata di commenti che dimostrano quanto la dama torinese sia amatissima dal pubblico di Canale 5: “Gemma sei una persona meravigliosa e speciale“. Lei risponde piena di emozioni: “Siete bravissimi professionisti ed inoltre stare da voi è come stare con persone che tu sembra di conoscere da sempre . Bravissimi e buone vacanze con affetto sincero Vinci non dimenticarti i ‘Taralli’“. E noi come i fan ci auguriamo che questa rinfrescata sia di buon auspicio per un percorso ‘produttivo’ in quel di Uomini e Donne!

Carlo Conti abbronzatura choc/ “Sparisce nel tramonto”, Pieraccioni e la moglie Francesca lo prendono in giro