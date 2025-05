Gemma Galgani e Arcangelo: nuovo confronto a Uomini e Donne

Non c’è pace tra Gemma Galgani e Arcangelo che, dopo la decisione del cavaliere del trono over di Uomini e Donne di mettere fine alla conoscenza, continuano a scontrarsi utilizzando parole forti. Dopo l’ennesimo tentativo di Gemma di parlare, Arcangelo ha reagito chiudendosi in bagno e coprendosi il viso con un cuscino scatenando la dura reazione della dama che, in studio, si è scagliata contro di lui. “Forse devi cercare sulla Treccani che cosa significa “rispetto” per una donna. Io sono venuta nel tuo camerino perché volevo parlarti, visto che non ci sono mai riuscita”, attacca Gemma Galgani..

“Sei veramente un caprone. Non lasci parlare e vuoi fare sempre quello educato”, dice ancora la dama di Torino infiammando l’atmosfera. “Come avete fatto a dare credito a un uomo del genere? Davvero non lo capisco”, si aggiunge Gianni Sperti.

Gemma Galgani e Arcangelo: lo scontro infiamma Uomini e Donne

“Tu hai fatto un’intrusione e io non avevo voglia di parlarti“. Con queste parole Arcangelo si è difeso motivando il motivo del suo atteggiamento e ribadendo la volontà di continuare ad uscire con Cinzia dopo la scelta di Marina di mettere fine alla loro frequentazione. Nella puntata di Uomini e Donne del 27 maggio 2025, lo scontro tra arcangelo e Gemma infiamma ancora lo studio.

La dama di Torino non tollera più l’atteggiamento di Arcangelo e non ne fa mistero attaccandolo duramente. “Non sei il signore che vuoi far credere”, sbotta la dama di Torino sempre più infastidita dal cavaliere e dal suo modo di fare.