Lei è la star indiscussa di Uomini e Donne, ma che lavoro faceva Gemma Galgani prima di andare in pensione? La risposta sorprenderà molti.

Difficile non averla mai sentita nominare. Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne e ora è da qualche tempo in pensione. Per molti la fine del percorso lavorativo è da intendersi come l’inizio di un periodo di pace e serenità casalingo, ma ciò non vale affatto per Gemma che dopo la pensione ha invece deciso di dedicarsi completamente alla “carriers” televisiva continuando a cercare il grande amore.

Il pubblico ormai la conosce come la dam, romantica, sognatrice, passionale ma a tratti anche malinconica, che nonostante abbia passato oltre un decennio negli studi di Uomini e Donne non ha ancora trovato l’anima gemella (anche se per molti ci era andata vicina con l’affascinante “Gabbiano” Giorgio Manetti). Ma prima di diventare un volto popolare del piccolo schermo che lavoro faceva la simpatica Gemma?

Dietro le quinte della vita di Gemma Galgani

Torinese, classe 1950, Gemma ha sempre avuto un forte legame con il mono delle spettacolo, ben prima di avvicinarsi ai salotti televisivi. Durante il suo percorso lavorativo ha infatti lavorato nel settore teatrale, arrivando a ricoprire il prestigioso ruolo di direttrice del Teatro Alfieri di Torino, una delle istituzioni culturali più importanti della città.

La sua carriera è iniziata come addetta all’accoglienza del pubblico, ma grazie all’impegno e alla passione per questo mondo è riuscita a scalare posizioni fino a ottenere ruoli di grande responsabilità. Il teatro, per eli, è stato sinonimo di casa, un palcoscenico invisibile dove ha coltivato la sua sensibilità, la stessa che oggi la rende così riconoscibile agli occhi dei fan di Uomini e Donne.

Durante i suoi anni all’Alfieri Gemma ha incontrato autentici mostri sacri del cinema e del teatro italiano. Da Alberto Sordi fino a Vittorio Gassman e Walter Chiari (con cui molti sono convinti abbia avuto un breve flirt). A prescindere dal gossip, è chiaro come quella stagione professione abbia lasciato un segno profondo nella su avita.

Il fronte sentimentale

Dal punto di vista sentimentale, Gemma ha vissuto grandi alti e bassi. Un matrimonio lampo, durato appena due mesi, con Francesco D’Acqui, poi una relazione più lunga con un architetto di Fiuggi, anche questa finita con dolore. E poi l’amore più discusso: quello con Giorgio Manetti, con ci ha vissuto una delle storie più appassionanti della storia di UeD.

Oggi, pur non avendo ancora trovato l’amore della sua vita, Gemma non smette di cercarlo con speranza e determinazione, spesso criticata dall’acerrima nemica Tina Cipollari che la giudica forse un po’ troppo sulle nuvole. Gemma continua a prendersi cura di se stessa, dei suoi amati animali e del suo profilo Instagram che aggiorna spesso per mantenere un contatto duretto con i fan.