Gemma Galgani, parole hot a Uomini e Donne/ “Entro sempre più in lei”, De Filippi…

Atmosfera bollente a Uomini e Donne dove Gemma Galgani è sempre più protagonista. La dama del trono over sta continuando a chattare con i suoi corteggiatori misteriosi che, dopo la prima settimana, continua a messaggiare con i suoi pretendenti. Nella puntata trasmessa il 28 aprile, Cuore di Poeta ha scritto una serie di messaggi bollenti a Gemma che ha sconvolto anche Maria De Filippi. Dopo averle fatto recapitare un regalo intimo formato da reggicalze e reggiseno di pizzo, Cuore di Poeta ha scritto una serie di messaggi molto “intimi” alla dama di Torino che non ha nascosto il proprio stupore. Cuore di Poeta, infatti, nei suoi messaggi, ha parlato di “corpo inebriato dal profumo”, di “fascino che solo tu sai avere” stupendo anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.

GEMMA GALGANI, I MESSAGGI HOT DI CUORE DI POETA SCONVOLGONO MARIA DE FILIPPI

Cuore di Poeta sta corteggiando Gemma Galgani in totale libertà. Il corteggiatore di Uomini e Donne ha infatti immaginato una notte d’amore con la dama di Torino lasciandosi andare a parole che hanno sconvolto il pubblico, ma anche Maria De Filippi. Inoltre, dopo averle regalato un completo intimo ha detto di essere felice di essere “entrato sempre di più in lei”. Le parole di Cuore di Poeta hanno sconvolto Tina Cipollari che, tuttavia, ha accusato Gemma di aver dato il via a questo scambio di messaggi. “Lo trovo eccessivo rispetto alla conoscenza che è all’inizio anche se è vero che io accettavo queste sue provocazioni. Mi ha messo un po’ in imbarazzo in questo momento”, ha invece detto la Galgani mentre la stessa Maria De Filippi, nel leggere i messaggi, non ha nascosto di essere rimasta sconvolta da tali messaggi.



