Ritorno col botto per Gemma Galgani a Uomini e Donne: ben due nuovi corteggiatori per la dama e il primo attacco di Tina Cipollari

La nuova edizione di Uomini e Donne non poteva che avere inizio con Gemma Galgani al centro dello studio. Stando alle anticipazioni della prima registrazione, che arrivano da Lorenzo Pugnaloni, per la dama ci sono state sin da subito grandi novità, a partire dall’arrivo in studio di non uno, ma ben due cavalieri. Inizia, infatti, col botto il nuovo anno televisivo per la storica dama torinese, visto che per lei sono arrivati due spasimanti pronti a conoscerla e corteggiarla.

Chiamata al centro dello studio dopo i saluti di Maria De Filippi e degli opinionisti di Uomini e Donne, Gemma ha raccontato brevemente della sua estate ed è a questo punto che è subito partito l’immancabile attacco di Tina Cipollari. L’opinionista è tornata più agguerrita che mai e, a quanto pare, pronta a tirare in ballo una questione che sta facendo discutere da qualche giorno e che riguarda proprio Gemma.

Tina Cipollari lancia la stoccata a Gemma Galgani sul suo lavoro da cameriera a Uomini e Donne: cos’è successo

Un noto settimanale ha recentemente pubblicato delle foto di Gemma Galgani a lavoro. La dama è stata avvistata mentre lavora come cameriera in un bar, cosa che ha fatto particolare scalpore tra i fan del programma. Tina Cipollari non si è lasciata sfuggire l’occasione di lanciare qualche frecciatina in diretta alla sua acerrima rivale, parlando proprio delle sue mansioni di cameriera. Pugnaloni, in merito, fa sapere: “Tina l’ha attaccata – ma non più di tanto – sulla storia della cameriera”, sottolineando che è stato il consueto momento ironico tra le due signore di Uomini e Donne. È stata, insomma, un’estate movimentata per la Galgani, che inizia la nuova stagione di Uomini e Donne pronta a tuffarsi in nuove conoscenze (e anche nuovi scontri).