Gemma Galgani piange a Uomini e Donne/ “La mancanza di un figlio e l’amore che ho…”

Gemma Galgani protagonista della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 22 febbraio. Dopo aver discusso animatamente con Nadia Marsala, la dama di Torino, al termine della puntata, si è lasciata andare ad uno sfogo non trattenendo le lacrime. Gemma ha raccontato di aver rilasciato un’intervista al settimanale NuovoTv nel corso della quale una domanda l’ha colpita in maniera particolare. “Il giornalista mi ha ha parlato e mi ha chiesto se mi era mancato un figlio e la maternità“, ha raccontato Gemma lasciandosi andare alle lacrime.

“Mi ha così chiesto se l’amore che do agli altri era anche rapportato al fatto di non aver avuto un figlio e di non essermi riuscita ad esprimere in quel modo. Non mi avevano mai fatto una domanda del genere“, ha aggiunto la dama di Torino mentre piangeva.

Gemma Galgani e la mancanza di un figlio

La domanda sulla mancata maternità ha dato modo a Gemma Galgani di riflettere. La dama, così, spiega di aver tanto amore da dare ed è quello che cerca di fare da sempre. “Quella domanda mi ha aperto una voragine, una porta che avevo tenuto sempre chiusa e poi ho pensato che quest’amore forse è rimasto inespresso e ho tentato di distribuirlo con la mia famiglia, gli amici, i ragazzi del teatro. Mi sono resa conto che ho tanto di amore da dare e che spesso spaventa anche le persone che ho conosciuto“, ha detto ancora la Galgani.

A consolare Gemma è stata proprio Nadia Marsala: “L’amore non è mai abbastanza. Ti capiterà la persona che comprenderà il tuo amore e io te lo auguro”, sono state le parole di Nadia. Gianni Sperti, infine, ha concluso così: “E’ capitato anche a me di pensare, in passato, avrei voluto fare quello o questo, ma è sbagliato pensarlo perchè se non l’hai fatto è perchè non era il tempo giusto. Non devi rimpiangere oggi quello che non hai fatto”.

