Gemma Galgani delusa da Arcangelo a Uomini e Donne

Nuova delusione per Gemma Galgani che, nella puntata di Uomini e Donne del 29 aprile 2025, non trattiene le lacrime al termine di un appuntamento con Arcangelo. Tutto inizia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama di Torino. “Ecco la vergine di Uomini e Donne“, commenta Tina Cipollari facendo riferimento all’outfit total white di Gemma. La conduttrice, poi, manda in onda prima il filmato del post puntata e poi quello dell’appuntamento tra Arcangelo e Gemma che si conclude con il desiderio del cavaliere di conoscere comunque Marina, la dama del parterre per la quale ha espresso un interesse.

Il filmato, poi, termine con lo sfogo di Gemma davanti alle telecamere. “Pensavo che sarebbe andata diversamente. Mi aspettavo che la serata avrebbe avuto un’evoluzione diversa. Ci tengo molto, mi ha trasmesso emozioni intense e molto importanti che non provavo più. Non mi sento già fidanzata, ma sono le mie emozioni e non le posso bloccare“, dice Gemma tra le lacrime.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Lo sfogo in lacrime di Gemma scatena la reazione di Tina Cipollari che, al termine del filmato, commenta la situazione lanciando una frecciatina alla dama di Torino. “Ma si può, dopo anni, rivedere sempre la solita scena?”, chiede Tina Cipollari al termine del filmato.

“Non devi essere sempre distruttiva in tutto quello che mi riguarda. Dall’inizio della stagione non ho baciato nessuno e me ne avete dette di ogni”, replica Gemma. “Cosa c’è da piangere per uno sconosciuto?”, chiede la bionda Cipollari che invita, poi, Gemma a riflettere sulla situazione. “Non ha dato importanza ai vostri baci perché già esce con un’altra donna“, dice ancora Tina mentre Gemma si scontra anche con Marina che è uscita a cena con Arcangelo.

