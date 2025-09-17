Gemma Galgani piange a Uomini e Donne dopo aver chiuso con Mario: Tina Cipollari ironizza in studio.

Gemma Galgani non smette di stupire e di regalare colpi di scena ai fan storici di Uomini e Donne che seguono le sue avventure sentimentali dalla prima puntata del trono over. L’inizio della nuova stagione non ha deluso le aspettative di chi credeva di vedere Gemma nuovamente protagonista delle dinamiche e, in effetti, così è accaduto. Gemma, infatti, sin dalle prime registrazioni, si è accomodata al centro dello studio per conoscere alcuni, nuovi pretendenti e, tra tutti, ha scelto di conoscere meglio Mario, il padre dell’ex dama Claudia Lenti che, a Uomini e Donne, si era innamorata di Alessio Pili Stella con cui ha poi vissuto una storia fuori dal programma, oggi finita.

Con Mario, la conoscenza è iniziata nel migliore dei modi al punto come, come hanno svelato le varie anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, Gemma ha mostrato un atteggiamento da innamorata. Tuttavia, nelle ultime due registrazioni, tutto è precipitato.

Gemma Galgani: perché ha pianto a Uomini e Donne per Mario

Nella registrazione di Uomini e Donne del 15 settembre 2025, Gemma Galgani, al centro dello studio, durante un confronto con Mario, ha annunciato la decisione di chiudere definitivamente la frequentazione. Nel corso della registrazione del 16 settembre, però, la dama ha avuto un crollo.

Come svelano le anticipazioni di Lollo Magazine, infatti, ripensando a quanto accaduto con Mario che, nel frattempo, sta continuando a conoscere Magda, è scoppiata a piangere. Un momento di sconforto, quello della dama di Torino, che ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari che, come accaduto in occasioni precedenti, ha provato ad aiutarla entrando in studio con un rotolo di scottex! Per Gemma, dunque, dopo un inizio promettente, è già arrivato il primo momento difficile: chiederà a Mario di riprovarci o si tufferà in una nuova conoscenza?