Gemma Galgani piange a Uomini e Donne/ Poesia di Maurizio per la scelta di Davide…

Gemma Galgani si emoziona e piange durante la scelta di Davide Donadei. La dama di Torino, grazie alla formula vista che prevede la presenza contemporanea in studio delle dame, dei cavalieri, ma anche dei protagonisti del trono classico, ha vissuto da vicino tutto il percorso di Davide con Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Nel corso delle varie puntate del programma di Maria De Filippi, Gemma si è emozionata spesso soprattutto di fronte alle ultime esterne che che Davide ha fatto prima con Beatrice e poi con Chiara. Romantica, sognatrice e innamorata dell’amore che la porta a superare anche le varie delusioni sentimentali. Augurando il meglio sia a Davide che a Chiara e Beatrice, Gemma ha anche fatto un regalo ai protagonisti della puntata di oggi.

GEMMA GALGANI SI EMOZIONA PER LA SCELTA DI DAVIDE

Protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne sin dalla prima puntata, Gemma Galgani non ha mai nascosto l’emozione di fronte alla nascita dell’amore. Già in passato si è lasciata andare alle lacrime e lo stesso accadrà nella puntata di oggi. Oltre alle lacrime di Gemma ci sarà anche il momento poetico. Maurizio, il cavaliere con cui stava uscendo la Galgani, leggerà una poesia alla nuova coppia formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi rendendo ancora più romantica l’atmosfera in studio ed emozionando ulteriormente Gemma che sogna di vivere un momento simile da diverso tempo. Tina Cipollari coglierà al volo l’occasione per stuzzicare la dama di Torino?



