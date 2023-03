Gemma Galgani piange a Uomini e Donne/ Tina Cipollari la segue fuori dallo studio…

Gemma Galgani piange a Uomini e Donne

Momento difficile per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama del trono over ha accettato la decisione di Silvio che, dopo aver trascorso alcuni giorni con la dama, di fronte alla freddezza della Galgani che non riesce ad andare oltre, ha deciso di mettere un punto. L’atteggiamento di Gemma ha scatenato le dure critiche di Tina Cipollari convinta che a Gemma non piaccia realmente Silvio e che stia cercando una scusa per allontanarsi da lui. In studio, tra Gemma e Tina, c’è stata una durissima discussione che ha coinvolto anche Gianni Sperti che ha dato ragione alla Cipollari.

Barbara De Rossi: "Il mio compagno Simone Fratini? Un colpo di fulmine"/ "Nottate al telefono…"

«Sentiva la pressione perché lei non sente lo stesso trasporto. Questa storia è partita male perché a te non è mai piaciuto. Devi dire la verità, hai stancato! In questi anni non ti sei mai lamentata. La cosa non è reciproca. Se era un 40enne vedi! Qualunque cosa l’avresti accettata. Sei falsa. Gemma ti hanno fatto proposte più indecenti, anzi sei stata tu a farle. Si scandalizza di questo e quest’altro, ma a chi la vuoi dare a bere? Lei ha bisogno di carne fresca per andare oltre», le parole di Tina.

Uomini e donne, Gemma Galgani e Silvio si dicono addio/ Lite in studio...

Gemma Galgani lascia lo studio di Uomini e Donne in lacrime

Silvio, dopo un mese e mezzo di frequentazione, ha così deciso di chiudere il rapporto con Gemma e, al centro dello studio, nella puntata di Uomini e Donne del 27 marzo, ha incontrato due nuove dame. Cosa accadrà oggi tra Gemma e Silvio? Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gemma lascia lo studio in lacrime. Una reazione che porta Tina Cipollari a seguirla per capire il motivo del suo atteggiamento.

Dietro le quinte, Tina prova a convincere Gemma a rientrare in studio. Dopo un po’, la bionda opinionista riesce a convincere Gemma a rientrare in studio. Silvio e Gemma, dunque, ci riproveranno?

Micol Incorvaia insinuazioni su Nikita/ "So delle cose, ma non le uso contro nessuno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA