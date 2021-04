Gemma Galgani piange a Uomini e Donne/ “Tina mi hai stancata, non ce la faccio più”

Gemma Galgani piange e si lascia andare ad una amaro sfogo nei confronti di Tina Cipollari con cui ha nuovamente discusso pesantamente. La dama di Torino, attaccata dalla bionda opinionista per la decisione di chiudere definitivamente la conoscenza con Domenico, non trattiene le lacrime tirando fuori il proprio malumore per la situazione che vive nello studio di Uomini e Donne. Gemma, protagonista del trono over sin dalla prima stagione, non riesce ad andare d’accordo con Tina Cipollari. Stanca di discutere con l’opinionista e di essere criticata per tutte le scelte, la Galgani si è sfogata in studio. “Non ce la faccio più. Devo sentire le peggio offese da Tina che mi dice delle cose terribili. Poi è normale che resto un po’ confusa o devo essere sempre perfetta in tutto? Sono un essere umano o sono un robot? Posso anche sbagliare e quando ho sbagliato ho chiesto scusa, ma non posso essere tartassata in questo modo”, sbotta Gemma.

Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Single da tempo, manda a casa 2 ragazze: Gemma...

LA REPLICA DI TINA CIPOLLARI A GEMMA GALGANI

Dopo aver ascoltato le parole di Gemma da dietro le quinte, Tina Cipollari è rientrata in studio replicando immediatamente alla dama di Torino. “Sono stanca di sentire questa donna che fa i guai, si rovina da sola e poi se la prende con me. Io commento ciò che accade in questo studio. Se una persona non ti piace, non sei obbligata ad uscirci e a prenderlo in giro come hai fatto con Domenico”, ribatte la bionda opinionista. Tina, poi, puntualizza che riserverebbe lo stesso trattamente anche alle altre signore del parterre se si comportassero come Gemma. Nicola Vivarelli, pur riconoscendo un fondo di verità nelle parole di Tina, esorta la Cipollari ad esprimere la propria opinione con più gentilezza. “Ti innamori in media dieci volte a settimana”, conclude Tina.

LEGGI ANCHE:

Aldo, nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ "Mio figlio è un fan di Gemma Galgani"Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Pazzo di Vanessa ed Eugenia? Tra le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA