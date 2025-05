Gemma Galgani: nuova delusione a Uomini e Donne

Gemma Galgani senza pace nel parterre del trono over di Uomini e Donne. La dama di Torino si appresta a chiudere l’ennesima stagione del dating show di canale 5 senza amore. Da settembre ad oggi, Gemma è uscita con diversi cavalieri con cui, però, non ha trovato il lieto fine. Nonostante le varie delusioni, Gemma non si è mai arresa ed è sempre riuscita a ritrovare il sorriso e la voglia di mettersi in gioco. Nelle ultime settimane, in particolare, Gemma è tornata a sorridere grazie alla presenza di Arcangelo, uno dei nuovi cavalieri del parterre per cui ha avuto un vero colpo di fulmine.

Pur senza sbilanciarsi, la dama di Torino non ha nascosto l’entusiasmo per la conoscenza con il nuovo cavaliere con cui c’è stato anche un bacio al primo appuntamento che sembrava l’inizio di una bella storia d’amore. Purtroppo, però, per Gemma è arrivata un’altra delusione perché se Gemma sembrava pronta a concedergli l’esclusiva, così non è accaduto con Arcangelo.

Gemma Galgani e le lacrime per Arcangelo

Nella puntata di Uomini e Donne del 5 maggio 2025, Gemma Galgani torna a versare lacrime per amore. Al centro dello studio, Gemma si accomoda al centro dello studio per confrontarsi con Arcangelo. Al suo fianco, però, si accomoda anche Marina, la dama che ha scatenato la curiosità di Arcangelo che, nelle scorse puntate, ha ammesso di aver voglia di baciarla. Il cavaliere, poi, esprime un maggiore interesse per Marina con Gemma che non nasconde la profonda delusione.

La dama di Torino, infatti, torna ad accomodarsi al proprio posto e, dopo un ballo in studio, trattiene a stento le lacrime ammettendo di non stare bene. “Non riesco neanche a difendermi”, dice la dama di Torino che, per l’ennesima volta, si ritrova a dover fare i conti con le delusioni sentimentali.

