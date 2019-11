Gemma Galgani piange per Juan Luis/ Uomini e Donne, lascia lo studio mentre lui…

Ancora lacrime per Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne non trova pace. Anche la presenza di Juan Luis nella sua vita non sembra rasserenarla. Nella puntata in onda oggi, infatti, Gemma Galgani, dopo aver visto il suo pretendente ballare prima con Tina Cipollari e poi con Barbara De Santi, riceverà un’altra brutta sorpresa. Maria De Filippi, infatti, annuncerà la presenza di due signore arrivate in trasmissione per conoscere e corteggiare Juan Luis. Nonostante il parere contrario della dama di Torino, il cavaliere venezuelano deciderà di farle accomodare e conoscere. Dopo aver ascoltato le presentazioni delle due, nuove dame, nonostante il disappunto di Gemma, Juan Luis deciderà di farne restare una per conoscerla meglio. La decisione del cavaliere scatenerà il commento di Tina Cipollari che si lascerà andare ad una dichiarazione ironica scatenando prima la reazione di Juan Luis e poi quella di Gemma.

GEMMA GALGANI PIANGE E LASCIA LO STUDIO DI UOMINI E DONNE PER JUAN LUIS

Juan Luis Ciano, dopo aver conosciuto le signore arrivate per lui, , come svela il Vicolo delle news, farà piangere Gemma Galgani. Tina, infatti, s’intrometterà con la sua solita ironia e il cavaliere, pensando che sia Gemma a parlare, le risponderà a tono. Le parole di Juan Luis colpiranno profondamente la Galgani che non riuscirà a nascondere la propria delusione per l’atteggiamento del cavaliere e lascerà lo studio. Dietro le quinte, la dama di Torino, come mostra un video spoiler pubblicato da WittyTv, sarà raggiunta proprio da Juan Luis che cercherà di chiarire il senso delle sue parole e, soprattutto, le asciugherà le lacrime e la consolerà. L’arrivo di una nuova signora, dunque, scatenerà la gelosia di Gemma che non riesce a trovare pace in amore.

