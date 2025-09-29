Gemma Galgani piange a Uomini e Donne per un commento di Tina Cipollari sulla sua conoscenza con Mario Lenti.

Prime lacrime per Gemma Galgani nella stagione di Uomini e Donne e la causa di tutto è stato un commento di Tina Cipollari sulla sua conoscenza con Mario Lenti, il padre di Claudia Lenti che ha deciso di mettersi in gioco sentimentalmente dopo la morte della moglie. Mario sta uscendo tanto con Gemma quanto con Magda e questo ha suscitato l’ironia e le provocazioni di Tina Cipollari: Mario sta uscendo non solo con Gemma, ma anche con Magda, una nuova dama del parterre e la situazione scatena l’ironia di Tina Cipollari.

“Chiaramente è in vantaggio Magda, abbracciare Gemma è un po’ come stare tra le braccia della nonna, no? E comunque se un uomo è interessato non saranno le mie parole a smontare il suo interesse”, dice la bionda opinionista con Gemma che non regge la situazione e, tra le lacrime, torna ad accomodarsi nel parterre.

Gemma Galgani e l’interesse per Mario Lenti a Uomini e Donne

“Guarda cos’hai combinato”, commenta Gianni Sperti rivolgendosi a Tina Cipollari vedendo le lacrime di Gemma Galgani. “Dura ancora tanto? In un momento così devi sempre svilire tutto…Ma ti sembra carino? Io mi vado a sedere perchè di sentire queste sciocchezze qua…Mi hai veramente stancata…Non va bene che fai certi commenti così stupidi e inadeguati…”, ha detto Gemma sfogandosi.

Mario, così, ha raggiunto Gemma consolandola con un abbraccio e, dopo essersi ripresa, la dama si scaglia contro Tina. Ma tu ti rendi conto? Stare di fronte a una persona che ti piace e sentire che tu devi demolire tutto…” – dice Gemma a cui Tina replica nuovamente così – “Se un uomo è interessato non saranno certo le mie parole a smontare questo interesse…”.

