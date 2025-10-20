Gemma Galgani piange a Uomini e Donne per Mario Lenti che con lei vuole solo un rapporto di amicizia.

Nuovo momento difficile per Gemma Galgani a Uomini e Donne nella puntata del 20 ottobre 2025. La dama di Torino che, per qualche settimana è uscita con Mario Lenti, sta facendo i conti con la scelta del cavaliere di chiudere la loro frequentazione per avere una semplice amicizia. Un rapporto amichevole a cui la dama non è assolutamente interessata non nascondendo la propria delusione. Nella puntata odierna, Gemma non nasconde la propria rabbia per l’atteggiamento di Mario, convinta che abbia fatto un passo indietro anche per ciò che è stato detto in studio da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Chi è Ernesto, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Prima esterna e Federico va via

Senza raggiungere il centro dello studio, tra Gemma e Mario parte un botta e risposta durante il quale la dama perde la pazienza e sbotta. “Hai idea di quello che ho dovuto sopportare?”, chiede una furiosa dama che non riesce a nascondere il proprio stato d’anmo.

Gemma Galgani piange per Mario Lenti a Uomini e Donne: le parole di Maria De Filippi e Tina Cipollari

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi si occupa anche degli altri protagonisti del trono over ma lo sguardo di Maria De Filippi si posa su Gemma Galgani. La conduttrice nota non solo la delusione della dama ma anche gli occhi pieni di lacrime. Gemma fa fatica a rispondere e ammette di non riuscire ad andare avanti.

Marina, chi è la dama di Uomini e Donne/ Il tira e molla con Arcangelo

Tina Cipollari, da parte sua, spiega che Gemma non vuole arrendersi. Una dichiarazione, quella della bionda opinionista, che sembra confermare l’atteggiamento della Galgani che fa davvero fatica ad accettare la scelta di Mario di avere con lei solo un’amicizia.